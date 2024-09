Roger Machado volta para Alfredo Jaconi para enfrentar Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Publicada em 01/09/2024 - 19:49 • Caxias do Sul (RS)

Roger Machado, atual técnico do Internacional, reencontrou a torcida do Juventude após trocar o clube para assumir o comando do Colorado. Os torcedores não perdoaram, e receberam o treinador com cantos hostis, além de uma chuva de dinheiro falso.

"Roger mercenário, Roger mercenário" foi ouvido em todo o estádio pelas vozes dos torcedores do Juventude, que estavam presentes em Caxias do Sul.

Notas de três reais foram feitas pela torcida do Juventude para Roger Machado (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Além dos cantos que tomaram conta do Alfredo Jaconi, notas falsas de três reais, com o rosto do comandante do Inter, foram jogadas da arquibancada em cima do atual técnico do Internacional.

A cena aconteceu antes da partida do Papo contra o Internacional, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto Roger Machado saia do túnel em direção ao campo. O duelo marca também o reencontro do treinador com os jogadores do Juventude, que cumprimentaram o ex-comandante sem a hostilidade da torcida.