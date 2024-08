Cuiabá consegue a vitória em cima do Criciúma de virada (Foto: Divulgação / Cuiabá)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 20:39 • Cuiabá (MT)

Na estreia de Bernardo Franco como técnico, o Cuiabá venceu o Criciúma de virada por 2 a 1, na noite deste sábado (31), na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Dourado soma mais 3 pontos e fica mais próximo do Fluminense, primeiro clube fora do Z-4. A vitória marca o fim de uma sequência de oito jogos sem vencer.

O Arthur Caíke abriu o placar, e o Criciúma foi para o intervalo com a vantagem. No segundo tempo, com um golaço de falta, o Clayson empatou para o Cuiabá. Após uma saída rápida de Sauer, e um passe certeiro de Railan, Lucas Fernandes chutou de primeiro e balançou as redes mais uma vez para o Dourado.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 X 1 CRICIÚMA

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 18h30;

📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT);

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Shumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

⚽ Gols: Arthur Caíke (34' do 1°T), Clayson (11' do 2°T), Lucas Fernandes (21' do 2°T)

🟨 Cartões Amarelos: Fernando Sobral e Isidro Pitta (CUI)

🟥 Cartões Vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES:

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Lucas Fernandes) e Max (Fernando Sobral); Derick Lacerda (Gustavo Sauer), Isidro Pitta e Clayson (André Luis).

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Dudu (Marquinhos Gabriel), Tobias Figueiredo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Higor Meritão (Claudinho), Ronald Lopes (Matheusinho), Newton e Fellipe Mateus (Serginho); Allano (Popó) e Arthur Caíke.