Demitido do Atlético-GO, Vagner Mancini é anunciado por clube da Série B

Vagner Mancini foi anunciado como novo técnico do Goiás (Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 21:22 • Goiânia (GO)

Demitido do Atlético-GO no último domingo (4), Vagner Mancini foi anunciado como novo técnico do Goiás. O Esmeraldino se encontra na 10ª colocação da Série B e sonha com uma vaga na elite.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em sua segunda passagem pelo Dragão, o comandante dirigiu a equipe em sete jogos na beira do gramado e não obteve nenhuma vitória nesse período. O clube segue na lanterna do Brasileirão e com sérios riscos de rebaixamento.

No Goiás, Mancini levará Réver e Cláudio Andrade como auxiliares, além do preparador físico Lucas Itaberaba. O treinador inicia seu novo trabalho nesta quarta-feira (7) e faz seu primeiro jogo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Na segunda divisão, o Goiás tem 25 pontos e está próximo da zona de classificação para a Série A. O Vila Nova ocupa a 4ª colocação com 30 pontos.