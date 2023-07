- Realmente é minha primeira vez que estou atuando nesta função como profissional. O professor Márcio tem me dado confiança e passado muita instrução. Eu procuro prestar muita atenção e aprender bastante. E também meus companheiros têm me ajudado muito. Conversamos dentro de campo. Fechando os espaços e um ajudando o outro no jogo. Estou conseguindo desempenhar bem. Tenho a confiança da comissão técnica e dos meus companheiros que estão me ajudando muito. Acredito que estou caminhando para o meu melhor momento aqui no Ituano - explicou José Aldo.