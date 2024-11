Cuiabá é rebaixado para Série B, após resultados de Fluminense e Juventude

Com os resultados das partidas de Fluminense e Juventude nesta terça-feira (26), o Cuiabá está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Dourado só pode chegar a 39 pontos, a mesma pontuação do Tricolor, mas não consegue superar o time carioca no critério de desempate. O clube de Mato Grosso volta à segunda divisão após quatro anos consecutivos na elite do futebol brasileiro.

Após o empate do Fluminense com o Criciúma em 0 a 0, no Maracanã, o Cuiabá dependia de um tropeço do Juventude na partida contra o Atlético-MG, no Independência. O time gaúcho chegou abrir 2 a 0, mas sofreu o empate já na reta final. Porém, no último lance da partida, Erick marcou o terceiro gol do Juve, para vencer fora de casa e decretar o rebaixamento do Dourado.

Com os resultados da partida desta terça-feira (26), o Cuiabá não consegue ultrapassar o Fluminense, 16º na tabela. O Dourado até consegue chegar aos 39 pontos que o Tricolor possui, mas não consegue atingir a marca de 10 vitórias, podendo chegar a no máximo nove.

Nos quatro anos na elite do futebol brasileiro, o Cuiabá teve a 12ª colocação em 2023 como melhor resultado. O Dourado estreou na Série A em 2021 e escalou desde a quarta divisão sem sofrer rebaixamento até então. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o time do Centro-Oeste passou 24 rodadas de 35 na zona de rebaixamento.

O campeonato ainda não acabou para o Cuiabá. O Dourado encara o Bahia (em casa), Fluminense (fora) e encerra recebendo o Vasco.