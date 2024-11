Com gol no fim, Juventude vence o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Juventude venceu o Atlético-MG por 3 a 2, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo permaneceu na 10ª colocação, com 44 pontos, enquanto o Juve subiu para a 13ª posição, com 42 pontos conquistados.

Primeiro tempo

A primeira etapa não teve muitas chances de gol. Ambas as equipes tiveram dificuldades na criação das jogadas. O Juventude conseguiu desempenhar melhor a sua proposta: se defender bem e sair nos contra-ataques. Por outro lado, o Galo teve uma posse de bola estéril e sua melhor oportunidade foi em um chute do Alan Kardec, no travessão, aos 19 minutos. O gol do Juve saiu nos pés de Lucas Barbosa. O artilheiro da equipe gaúcha bateu firme rasteiro no cantinho, de fora da área e abriu o placar.

Segundo tempo

A segunda etapa foi bem mais agitada que a primeira. As equipes voltaram com muita mais disposição e aos 21 minutos, Gilberto ampliou o placar, aproveitando do rebote do goleiro Mendes. O Galo descontou com Alisson, aos 27. O jogador recebeu um passe de Vargas, arrancou pela direito e encobriu o goleiro Gabriel. O empate veio aos 35, com o chileno Vargas, cobrando com perfeição no canto. No entanto, no apagar das luzes, Erikc recebeu dentro da área e bateu firme na saída do goleiro.

O que vem por aí?

O Atlético-MG encara o Botafogo, no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG), pela final da Libertadores 2024. Por outro lado, só volta a campo na quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo (SP), pela 37ª rodada do Brasileirão.

Juventude arrancou vitória no fim contra o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 3 JUVENTUDE

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

⚽ Gol: Lucas Barbosa (21' do 1ºT), Gilberto (21' do 2ºT), Alisson (27' do 2ºT), Vargas (35' do 2ºT) e Erick Farias (48' do 2ºT)

🟨Cartões amarelos: Igor Gomes (CAM);

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Mendes; Rubens, Fuchs, M. Lemos (Deyverson), Rabello; Otávio, Igor Gomes (Alisson), Bernard; Kardec, Palacios (Scarpa) e Vargas.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias.)

Gabriel; Ewerton (Zé Marcos), Danilo Boza, Lucas Freitas e João Lucas; Ronaldo, Jadson e Luis Mandaca (Luís Oyama); Lucas Barbosa (Marcelinho), Edson Carioca (Erick Farias) e Gabriel Taliari (Gilberto).

