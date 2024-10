Copa Rio: Olaria vence e garante vaga no cenário nacional pelo segundo ano consecutivo

(Foto: Hugo Almas/ OlariaAC)







10/10/2024

O Olaria venceu o Zinza por 1 a 0, nesta quarta-feira(09), na rua Bariri, e garantiu vaga na final da Copa Rio, pelo segundo ano consecutivo. Assim como no jogo de ida, Matheus Macário marcou o gol da vitória em tarde que contou com um grande público no estádio da zona norte do Rio de Janeiro.

Agora o Olaria aguarda por Volta Redonda ou Maricá, que se enfrentarão na outra semifinal. A decisão da Copa Rio acontece apenas no começo do mês de novembro em jogos de ida e volta. Vale destacar que os finalistas garantem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil da próxima temporada

O grande detalhe é que o time comandado por Edson Souza garantiu vaga no futebol nacional pelo segundo ano consecutivo. Isso porque, como vice-campeão da Copa Rio em 2023, o Azulão conquistou o direito de disputar a Copa do Brasil deste ano, quando enfrentou o São Bernardo na primeira fase do torneio.

"Estou muito feliz porque é um peso que a gente carrega. Não precisa ninguém me cobrar, porque eu me cobro muito. Nós tínhamos que pelo menos igualar o que foi feito ano passado. Acredito que fizemos, estamos com 20 jogos de invencibilidade, conquistamos a vaga no futebol nacional, mas agora vamos fazer tudo para conquistar esse título", disse Edson Souza.

O Olaria começou a temporada com 4 derrotas consecutivas, sendo uma na Copa do Brasil e três no Campeonato Carioca A2. Contudo, engrenou uma sequência positiva e não perde desde o dia 1 de junho. Até o momento, o clube soma 13 vitórias e sete empates. Essa é a melhor marca do Olaria, desde 1931, quando ficou 30 jogos sem perder.