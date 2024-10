Conheça ‘Terra Batida, a obra que une futebol e crítica social

(Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 16:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Com uma narrativa envolvente, que une futebol e crítica social, “Terra batida” é o novo livro de Júlio Mariz. Na obra – que será lançada este mês pela Rebento Editora com selo Museu da Pelada –, o autor mostra que, assim como no esporte, na vida também é necessário se unir para superar barreiras.

▶️ Tropeço do Corinthians contra o Racing faz SBT ultrapassar Globo; veja

Por meio das memórias e reflexões de um narrador inconformado com as injustiças no país, Mariz revela como o jogo vai além das quatro linhas, criando um espaço onde as diferenças são deixadas de lado e os encontros se tornam possíveis.

- Assim como no futebol, a vida nos coloca em campos desiguais, mas é no encontro e na coletividade que podemos superar essas barreiras. Terra Batida nasce dessa inquietação com as injustiças e da certeza de que só juntos conseguiremos mudar o jogo - disse.

“Terra batida” custará R$ 49,90 e parte do valor arrecadado com as vendas será destinada ao Instituto Francisco, que ajuda as escolas públicas da Gávea, na Zona Sul carioca. O lançamento acontecerá no próximo dia 29, às 19h, na Livraria Argumento (Rua Dias Ferreira, 417, Leblon, Rio de Janeiro).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas