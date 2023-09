O Pelotas possui hoje, somando-se a Boca do Lobo e o Parque Esportivo Lobão, a maior estrutura social e esportiva do interior do estado. A Boca do Lobo, erguida no coração da cidade, desfruta de um ponto comercial estratégico, em área de intenso movimento diurno e noturno. São aproximadamente 60 unidades comerciais, incluindo as esquinas da Churrascaria Lobão, a Galeteria Lobão, o Posto Petrobrás, o Posto Ypiranga e outras 23 unidades comerciais construídas ao redor do estádio, além de 33 salas de escritório no Shopping Lobão.