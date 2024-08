Confira os principais jogadores revelados pela Taça das Favelas

Taça das Favelas Guarulhos 2024 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 17:51 • São Paulo (SP)

A Taça das Favelas, além de ser o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, é um grande expoente de jovens talentosos que sonham em ser jogadores de futebol profissional. Disputado pela primeira vez em 2012, no Rio de Janeiro, o torneio é realizado pela Central Única das Favelas (CUFA) e produzido pela InFavela. Neste sábado, o Lance! transmitiu a final feminina e masculina da Taça das Favelas Guarulhos 2024.

A competição, que completou, em 2024, 12 anos de história, tem como intuito incentivar a integração social dos meninos e meninas da periferia. A organização oferece workshops sociais para jogadores e técnicos, que vão desde cuidado com a alimentação até educação financeira. Confira alguns dos jogadores revelados pela competição.

Jogadores revelados

Sem dúvidas, o exemplo de jogador que mais deu certo até hoje foi o volante Patrick de Paula. Atualmente no Botafogo, o jogador de 24 anos foi contratado para as categorias de base do Palmeiras, aos 18 anos, após se destacar na Taça das Favelas, de 2017, atuando pelo Complexo Santa Margarida, da zona oeste do Rio.

Patrick recebeu a sua primeira oportunidade no time principal em 2020. Durante a sua passagem pelo Verdão, o volante participou de 101 jogos, e foi campeão da Copa do Brasil (2020) e duas vezes da Libertadores (2020 e 2021).

Após duas temporadas no profissional do Palmeiras, o jogador foi vendido ao Botafogo, em 2022, por 6 milhões de euros (R$ 33 milhões pela cotação da época), e se tornou o reforço mais caro da história do clube carioca, até aquele momento.

A revelação mais recente é do jovem Ronald Barcellos, que jogou pelo Gogó da Ema, de Belford Roxo, sendo eleito o melhor jogador do torneio, em 2019. Com 17 anos na época, o atacante integrou as categorias de base do Flamengo na época. Em 2021, chegou a participar do sub-21 do Grêmio, mas chegou a atuar profissionalmente pelo clube. Atualmente, ele defende as cores do Portimonense, de Portugal.

Outras revelações da competição foram o atacante Matheus Alessandro, que disputou a edição de 2012 pela Vila Vintém, e se profissionalizou pelo Fluminense, em 2017. O vice-campeão da Taça das Favelas Rio 2016 atuando pelo Muquiço, o meia Allan Victor chegou a jogar pelo Moraña CF, e garantiu o acesso para a terceira divisão do campeonato espanhol, sendo peça fundamental no acesso do clube. E a campeã da Taça das Favelas São Paulo pelo Complexo da Casa Verde, Karol Mineira, é o maior talento feminino revelado pelo torneio e está atualmente no Gil Vicente, de Portugal.

