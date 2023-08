Depende do evento. Tanto a Copa do Mundo masculina em 20222 quanto a feminina em 2023 tiveram transmissões totalmente de graça. Porém, em 2023 a CazéTV fechou a transmissão de todos os 19 jogos do Athletico-PR como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. Para assistir aos jogos do Furacão, é necessário virar membro do canal do Youtube da CazéTV, que custa R$ 1,99 por mês.