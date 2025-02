Pela última rodada do Campeonato Catarinense, Barra e Caravaggio se enfrentavam no Estádio da Montanha, em Santa Catarina. A equipe do Caravaggio precisava vencer para não ser rebaixado do torneio, enquanto o Barra buscava os três pontos para se classificar ao mata-mata.

continua após a publicidade

A partida parecia terminar em um empate sem gols, quando na última bola do jogo, o zagueiro Natan Costa, do Barra, subiu para o ataque e marcou de cabeça. Logo em seguida, o árbitro de Série A, Bráulio da Silva Machado, apitou o final do jogo.

O problema é que, após decretar o fim do jogo, Bráulio voltou atrás e anulou o gol pois o auxiliar levantou a bandeirinha sem explicações. Os jogadores do Barra foram para cima do juiz depois do ocorrido e o policiamento teve que entrar em campo. Na súmula, a partida terminou em 0 a 0 e o Barra foi eliminado do campeonato.

continua após a publicidade

De acordo com as regras determinadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro não pode alterar uma decisão de reinício de jogo após assumir um possível erro ou influência dos auxiliares.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pedido de paralisação do campeonato

Em nota, o Barra repudiou o erro de Bráulio e pediu para a Federação Catarinense de Futebol (FCF) apurar as falhas e tomar as medidas cabivéis no momento.

continua após a publicidade

"O Barra Futebol Clube pede a Federação Catarinense de Futebol (FCF) que apure o ocorrido com rigor e tome as devidas medidas, para que o campeonato não fique manchado e perca credibilidade. Reiteramos nosso compromisso com a defesa da ética e da transparência no esporte. O Barra Futebol Clube preza pela justiça, o que faltou ontem na decisão tomada pós jogo por parte da arbitragem."

Apesar de não oficial ainda, o clube vai tentar reverter o placar da partida e entrar com pedido de paralisação do campeonato. O advogado Michel Assef Filho é quem deve defender o time.

Como ficou a tabela após lance polêmico?

Com o empate em 0 a 0, o Barra foi eliminado do torneio, ficando na 9ª posição, uma abaixo da zona de classificação para o mata-mata. Mesmo com o ponto conquistado, o Caravaggio ficou na 11ª colocação e foi rebaixado do torneio.

Em caso de vitória no jogo, o Barra ficaria entre os oito primeiros do campeonato e se classificaria para a segunda fase. O clube de Balneário Camboriú terminaria com 16 pontos e estacionaria na sétima colocação. O Marcílio Dias desceria para a oitava posição e a equipe de Joinville estaria eliminado do torneio.

Polêmicas do árbitro Bráulio Machado

Botafogo 3 x 4 Palmeiras - Brasileirão 2023

Uma das maiores polêmicas envolvendo Bráulio foi em jogo crucial que definiu o Campeonato Brasileiro de 2023. Na ocasião, o juiz expulsou o zagueiro botafoguense Adryelson ainda no primeiro tempo de jogo. No final da partida, o árbitro também expulsou o auxiliar Joel Carli, do Botafogo.

Dono do Botafogo, John Textor ainda afirmou que o jogo foi roubado. "O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo", disse.

Foto: Robson Mafra/AGIF

Corinthians 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil 2022

Na final da Copa do Brasil de 2022, Bráulio protagonizou mais um lance polêmico. Em bola cruzada por Matheus Vital, Yuri Alberto deixou passar e a bola tocou na mão de Leo Pereira. O árbitro, então, não marcou nada, dizendo que a bola bateu na barriga antes.

Flamengo 1 x 0 Grêmio - Copa do Brasil 2023

Em mais um jogo de Copa do Brasil, Bráulio levou muitas críticas após o fim do jogo. Na ocasião, Léo Pereira finalizou para o gol gremista e a bola bateu na mão de Rodrigo Ely. Inicialmente, o juiz não marcou o penalti, porém, após consulta no VAR, sua decisão mudou.