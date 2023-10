Em duelo de catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense levou a melhor sobre o Criciúma por 2 a 1, no Heriberto Hulse. O volante Gustavo Cazonatti marcou os dois gols do Verdão do Oeste nesta sexta-feira (13), e Hygor descontou para o Tigre.