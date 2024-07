Juventude não supera o Bahia há cinco jogos, desde 2008 (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 17:40 • Salvador (BA)

Bahia e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em jogo válido pela 14a rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço vive grande fase e está em quatro, com 24 pontos, a três do líder Flamengo (antes do início da rodada); já o Papo, com 16 pontos, é o 12°. O jogo terá transmissão do Premiere e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Juventude

14a rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere e Globoplay

🟨 Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães-RJ (árbitro); Luiz Cláudio Regazone-RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ (auxiliares); Wallas Martins Lopes-MA (quarto árbitro); Emerson de Almeida Ferreira-MG e Diogo Carvalho Silva-RJ (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto)