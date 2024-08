Avaí vence o Santos e quebra sequência invicta na Série B

Equipe do Avaí comemora gol contra o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

O Avaí bateu o Santos, por 1 a 0, e quebrou a sequência invicta do time de Fábio Carille. A partida foi válida pela 21ª rodada do Brasileirão Série B, neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). O único gol da partida foi marcado por Giovanni Piccolomo.

Caso o Mirassol vença o Ceará fora de casa, o Peixe perderá a liderança do campeonato, com 37 pontos, um a menos que a equipe do interior paulista. Do lado vencedor, o Leão da Ilha subiu para o sétimo lugar, com 31 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Santos 0 x 1 Avaí

Brasileirão Série B - 21ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de agosto de 2024, às 16h

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Giovanni Piccolomo, aos 38' (AVA)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Michael Stanislau

📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt; Otero, Diego Pituca, Serginho e Guilherme; Furch.

AVAÍ (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Ricardo, Pedro Castro e Garcez; Piccolomo e Vágner Love.