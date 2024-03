Atlético-MG e Cruzeiro voltam a fazer final do Mineiro; veja como foram as semis

Galo e Raposa se enfrentam na decisão do Mineiro (Fotos: Pedro Souza / Atlético | Staff Images / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 22:03 • Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG e Cruzeiro estão classificados para a final do Campeonato Mineiro 2024. Os rivais farão a grande decisão do estadual após superarem América e Tombense, respectivamente, nas semifinais da competição. No entanto, os confrontos de Galo e Raposa tiveram enredos bem diferentes para conseguirem suas vagas.

As partidas de volta do Mineiro foram disputadas nete fim de semana. O Atlético-MG enfrentou o Coelho neste domingo (17), na Arena Independência, e saiu derrotado por 2 a 1. Contudo, como havia vencido por 2 a 0 na ida, o Galo garantiu seu lugar na final. Do outro lado, o Cruzeiro encarou o Tombense no Mineirão, no sábado (16), e venceu por 3 a 1. Com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, a Raposa volta à decisão do estadual. Confira abaixo como foram as partidas.

AMÉRICA 2 x 1 ATLÉTICO-MG (2 x 3 no agregado)

O Atlético-MG foi superior ao América no placar agragado e enfrenta o Cruzeiro na final do Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O América entrou em campo precisando reverter de 2 a 0 conquistado pelo Atlético-MG na ida, e foi para cima logo de cara. Assim, o Coelho abriu o placar com Brenner, aos seis minutos de partida. O Galo chegou ao empate pouco depois do intervalo, com Paulinho aproveitando sobra dentro da área. Os donos da casa ainda marcaram com Vitor Jacaré para vencer o jogo, mas não foi suficiente para tirar a vaga do adversário.

CRUZEIRO 3 x 1 TOMBENSE (3 x 1 no agregado)

Jogadores do Cruzeiro celebram gol diante do Tombense; Raposa encara o Atlético-MG na final do Mineiro (Foto: Staff Images / Cruzeiro)

Cruzeiro e Tombense voltaram a se enfrentar após o zero a zero da partida de ida, na última semana. Arthur gomes marcou o primeiro da Raposa logo no primeiro tempo, após linda assistência de Matheus Pereira. Já na segunda etapa, a defesa do Gavião Carcará se atrapalhou e Zé Victor jogou contra o próprio gol e ampliou para os mandantes. Dez minutos depois, o zagueiro compensou a lambança e balançou as redes, dessa vez a favor. Já nos acréscimos, Matheus Pereira deixou o dele para consagrar ótima atuação e dar números finais ao duelo.

Agora, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam em duas partidas na grande decisão do Campeonato Mineiro, disputadas em 30 de abril e 6 de março. O jogo de ida será na Arena MRV, e a volta será no Mineirão, com mando da Raposa, que terminou a primeira fase com a melhor campanha da competição.