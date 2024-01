O Atlético-MG confirmou que o clássico com o Cruzeiro terá torcida única, na Arena MRV, no próximo sábado (3), às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A decisão foi tomada de forma conjunta e os clubes assinaram um termo junto à Polícia Militar de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas.