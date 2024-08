Atlético-MG anuncia a contratação de Deyverson

Deyverson é o novo contratado do Atlético-MG (Foto: AssCom Dourado)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 11:03 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta quarta-feira (7), a contratação do atacante Deyverson. O vínculo será até dezembro de 2025. O jogador será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa, na Arena MRV.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Deyverson desembarcou em Belo Horizonte na última segunda-feira. Ele foi recepcionado por vários jornalistas e torcedores e ressaltou estar impressionado. Nessa terça ele passou por exames médicos e assinou contrato.

Deyverson chega para ser opção nas ausências no ataque. Atualmente, Hulk está fora por lesão na panturrilha direita. Assim, o novo centroavante já está liberado para jogar na vaga deixada pelo camisa 7.

Vale ressaltar que o novo atacante não pode atuar na Copa do Brasil por já ter vestido a camisa do Cuiabá na competição na atual temporada. Todavia, ele está livre para entrar na Copa Libertadores e Brasileirão. A propósito, a tendência é que Deyverson entre no clássico contra o Cruzeiro, no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Aproveite para comprar a camisa I deste ano do Galo com parcelas de R$ 70 SEM JUROS na adidas. A partir de R$ 349,99

Deyverson estava treinando normalmente no Cuiabá. Na atual temporada, ele fez 22 jogos, marcou 10 gols e deu sete assistências.