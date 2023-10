Nesta quarta-feira (1°), às 20h (horário de Brasília), o Atlético-GO recebe o Novorizontino no Estádio Antonio Accioly, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão, em terceiro, vem de derrota no clássico com o Vila Nova; o Tigre do Vale, na sexta posição, chega após vencer a Ponte Preta.