Atlético-GO anuncia contratação de sensação da Copa do Mundo de 2014

Vagner Mancini, treinador do Atlético-GO. (Foto: Ingryd Oliveira/ACG)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 16:54 • Goiânia (GO)

O Atlético-GO anunciou na tarde desta quarta-feira (17), a contratação de um reforço para o ataque do time, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. Com três Copas do Mundo no currículo, o costarriquenho Joel Campbell chega para ajudar o time a sair da 19ª colocação na tabela.

Campbell assinou vínculo de empréstimo por um ano com o Atlético-GO.

Quem é o reforço do Atlético-GO?

Campbell teve grande destaque na Copa do Mundo de 2014, competição em que a Costa Rica figurou como grande surpresa ao chegar às quartas de final. Ao lado de Bryan Ruíz, que atuou no Santos em 2019, Campbell ajudou a seleção nacional a terminar o 'grupo da morte', que contava com Uruguai, Itália e Inglaterra, na primeira colocação.

A partir da campanha no Brasil, a carreira do atacante não engrenou da forma esperada: comprado pelo Arsenal, ele foi emprestado sucessivamente e não conseguiu emplacar números relevantes. Pelo Velho Continente, a temporada de maior destaque foi no futebol grego, quando registrou 11 gols em 43 jogos no Olympiacos.

A passagem de Campbell no futebol europeu teve um ponto final em 2019, quando o atacante se transferiu para México. Após passagens por León e Monterrey, retornou ao futebol costarriquenho, onde reencontrou as boas atuações: na última temporada, foram 16 gols e cinco assistências pelo Alajualense, atual terceiro colocado na liga local e dono dos direitos do atacante.

Joel Campbell disputou as últimas três Copas do Mundo. Pela Copa América 2024, o reforço do Atlético-GO disputou três jogos, inclusive diante da Seleção Brasileira, e não marcou gols.

Novo nome do Atlético-GO, Joel Campbell em ação pelo Alajualense. (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, o Atlético-GO é dono do quarto pior ataque do Brasileirão, com 14 gols marcados em 16 partidas disputadas. Além disso, o Dragão é o atual penúltimo colocado, com duas vitórias e onze pontos conquistados.