Arena das Dunas inaugura camarote para pessoas do espectro autista

A Casa de Apostas Arena das Dunas deu um importante passo rumo à inclusão ao se tornar o primeiro estádio do Nordeste a pensar em um camarote sensorial para receber pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A inauguração aconteceu na vitória do Santa Cruz sobre o América-RN por 2 a 1, no último dia 9, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

— A abertura deste espaço é um marco. Representa um passo importante em questões fundamentais da nossa sociedade, que são a inclusão e acessibilidade às arenas. É motivo de orgulho para nós e para nossa marca ver serem promovidas experiências positivas e respeitosas para absolutamente todos os públicos — comenta Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas, empresa detentora dos naming rigths do estádio.

Arquitetado para se tornar um ambiente relaxante e adaptado às demandas do espectro autista, o projeto repaginou o camarote C12 da arena em um local que recebeu consultoria do Núcleo Desenvolve e captou informações de especialistas no assunto para poder acolher pessoas autistas e seus acompanhantes.

Ao todo, dez crianças autistas, além de seus familiares, estiveram na partida que marcou a sua inauguração. O espaço contou com a presença de profissionais especializados em autismo, preparados para prestar qualquer auxílio para quem necessitasse.

Além de oferecer um espaço adequado e preparado para receber as crianças, adolescentes e adultos, a iniciativa procura ampliar o processo de conscientização da população, mostrando o quão importante é a inclusão de pessoas autistas em diversos espaços. O camarote vai operar em todos os eventos realizados na Arena das Dunas.

