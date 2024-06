Após experiência no futebol exterior, Léo Santos, ex-Cruzeiro, aguarda novos desafios

Léo Santos teve passagem por grandes clubes brasileiros (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 13:45 • Rio de Janeiro (RJ)

De uns anos pra cá, o futebol tailandês virou um mercado atrativo para diversos jogadores brasileiros. Nesse contexto, duas das das ligas locais, a Thai League e a Thai League 2, recebeu muitos atletas oriundos do Brasil. É o caso do zagueiro Léo Santos.

Com mais de 10 anos atuando pelo Ituano, passagens por Cruzeiro, Criciúma e Ponte Preta, o xerife, nas duas últimas temporadas, teve como desafio atuar na Thai League e na Thai League 2.

Na temporada 22/23, o jogador jogou pelo Nongbua Pitchaya e na temporada 23/24, o atleta atuou pelo Lampang FC. Em bate-papo, o jogador falou sobre como foi a sua experiência no futebol local.

- Foi uma experiência muito boa. Em todos os aspectos. É sempre bom conhecer outro país e outras culturas, demorei um pouco para me adaptar, mas depois foi fácil. Lá é um futebol mais rápido. joguei todos os jogos da temporada e com um rendimento positivo em todos. É um país que ama o futebol e principalmente os estrangeiros, um povo bem receptivo e isso que me chamou atenção.

Como o calendário do futebol tailandês é alinhado ao calendário europeu, Léo Santos está de férias no momento e vendo as possibilidades que vêm surgindo no mercado da bola. Mesmo fora de campo, o jogador segue realizando trabalhos físicos:

- Sigo trabalhando muito forte durante as férias. Tanto na academia quanto no campo. Realizo trabalho semanais alinhado sempre com o meu personal. Em breve, se Deus quiser, teremos novidades.