- Olha, o Yan, a gente fica feliz. É a primeira vez dele. Estreou hoje com a camisa do profissional. É um menino com potencial gigantesco, com muita personalidade, com muito talento. Gosta de trabalhar, gosta de aprender, sempre focado naquilo que é passado a ele. Imagina a cabeça desse menino, capaz de não ter dormido, não é mais o jogo pela manhã, mas feliz por ele, feliz, tenho certeza que a família dele também está feliz por ele - afirmou.