AO VIVO: assista às finais da Taça das Favelas de Guarulhos

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 11:07 • Guarulhos (SP)

As finais da Taça das Favelas de Guarulhos 2024 serão realizadas neste sábado (3). Favela São Rafael e Complexo da Ponte Alta, no feminino, se enfrentam às 13h30. No masculino, Favela Bela Vista encara o Complexo Marcos Freire às 15h. As partidas serão transmitidas pelo Lance!, em parceria com a "Vem TV". Assista à transmissão AO VIVO acima.