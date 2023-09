América-MG e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Independência, em partida atrasada da 15ª rodada do Brasileiro Série A. O Coelho é penúltimo colocado, com 17 pontos, seis a menos do que o Gigante da Colina, com chances de terminar o dia fora da zona de rebaixamento em caso de vitória.