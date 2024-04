Xavi se revolta com arbitragem de Barcelona x Real Madrid: ‘Uma vergonha’

Xavi reclamou bastante da arbitragem após o clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 19:21 • Madri (ESP)

O técnico Xavi não poupou palavras para comentar a atuação da arbitragem no clássico entre Real Madrid e Barcelona. O técnico classificou como 'uma vergonha' a atuação do juiz na derrota da sua equipe por 3 a 2 fora de casa.

- É uma vergonha. Ontem (na coletiva pré-jogo) me perguntaram sobre a arbitragem e respondi que gostaria que ele passasse despercebido e tomasse as decisões corretas. Bom, não aconteceu nem um e nem outro.

As reclamações são, em especial, sobre um lance duvidoso ocorrido ainda no primeiro tempo, de uma bola que supostamente teria entrado no gol, mas a arbitragem não teria assinalado. Vale lembrar que La Liga não conta com a tecnologia de linha do gol que auxilia a arbitragem em lances como este. Após a revisão do VAR, o arbitro marcou escanteio.

Outro lance polêmico do jogo, que gerou bastante reclamação do lado blaugrana, foi o pênalti marcado em cima de Lucas Vázquez, que resultou no gol de empate do time merengue, marcado por Vini. Jr, aos 18 do primeiro tempo.

Andreas Christensen abriu o placar para o Barcelona diante do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Outro personagem da partida que detonou a arbitragem do jogo foi o goleiro ter Stegen. O defensor foi ainda mais duro em suas palavras e cobrou uma ação efetiva da liga na implementação da tecnologia da linha do gol em jogos do Campeonato Espanhol.

- É uma pena para o futebol mundial. Este esporte movimenta muito dinheiro, mas não para o que é importante. Me faltam palavras (para falar sobre a arbitragem). Não entendo por que não pode haver dinheiro para implementar a tecnologia que outras ligas possuem.

JOGOU A TOALHA

Além das reclamações sobre a arbitragem, Xavi comentou a luta pelo título de La Liga. O técnico praticamente jogou a toalha pela taça. Com a vitória do Real Madrid, a diferença entre as equipes, que era de oito pontos, passou a ser de 11 (81 x 70). Ainda restam seis rodadas para o fim da competição, ou seja, 18 pontos em disputa.

- Temos o objetivo de continuar a lutar pelo segundo lugar. Estou orgulhoso da equipa. Com o jogo que fizemos o normal é vencer, mas há situações que não podemos controlar. Merecemos a vitória e agora temos que pensar no próximo jogo com o Valência.