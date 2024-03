‘Vírus Fifa’ atinge Manchester City e deixa desfalques de peso às vésperas de decisão na Premier League

Kyle Walker foi um dos jogadores do Manchester City que se lesionaram durante a Data Fifa (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 08:30 • Manchester (ING)

O amistoso entre Inglaterra e Bélgica, disputado no último dia da Data Fifa, ficou marcado pela contusão de mais um jogador do Manchester City: o zagueiro John Stones, substituído aos oito minutos de jogo com uma lesão muscular.

O zagueiro se junta a outros dois jogadores que voltam machucados à equipe: os também zagueiros Manuel Akanji e Kyle Walker. Assim, é possível dizer que o clube foi um dos que mais sofreu com o "vírus Fifa", expressão pejorativa utilizada para se referir às lesões que ocorrem no período reservado para jogos de seleções nacionais.

Como se os desfalques por si só já não fossem uma péssima notícia para o técnico Pep Guardiola, o momento da temporada potencializa o peso das ausências. Isso porque o próximo jogo do Manchester City é justamente a "decisão" da Premier League diante do Arsenal, atual líder da competição, no próximo domingo (31) às 12h30 (hora de Brasília).

O tempo de recuperação de cada atleta ainda não foi divulgado e, por isso, a participação de qualquer um dos lesionados no jogo é incerta. Walker, por exemplo, machucou o tendão da coxa no amistoso da Inglaterra diante do Brasil; Stones ainda passará por exames, mas o técnico Gareth Southgate já adiantou que a substituição foi causada por um "problema no (músculo) adutor".

Vale lembrar que a situação poderia ter sido ainda pior para o City, caso Haaland, que sofreu uma pancada durante treino da Noruega, não tivesse se recuperado a tempo de atuar nos dois jogos de sua seleção. O jogador deve atuar normalmente no jogo do final de semana.