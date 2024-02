RODRIGO MUNIZ - autor de dois gols em Fulham 3x1 Bournemouth

Mais um jogador criado no Flamengo e que foi fundamental para a sua equipe no final de semana do futebol europeu. Rodrigo Muniz marcou dois gols de puro oportunismo, típicos de um centroavante: no primeiro, se aproveitou da indecisão entre zagueiro e goleiro para antecipar a jogada e balançar as redes; no segundo, recebeu cruzamento açucarado de William na segunda trave e, de primeira, deu números finais ao placar do jogo.