Cavani passou em branco em sua estreia pelo Boca Juniors. O atacante esteve em campo na classificação para as quartas de final da Libertadores, no empate em 2 a 2 com o Nacional, que terminou com vitória nos pênaltis, por 4 a 2. Durante o tempo normal, o astro uruguaio perdeu um gol feito, sozinho, na área. Confira no vídeo acima.