INGLATERRA 1 x 2 UZBEQUISTÃO

Uma das maiores zebras da competição até aqui, o Uzbequistão surpreendeu o mundo e bateu a Inglaterra, uma das favoritas do torneio. Logo aos quatro minutos de jogo, o centroavante Amir Saidov abriu o placar para o país da Ásia Central. Os ingleses pressionaram e conseguiram o empate ainda no primeiro tempo, com Joel Ndala aos 35'. No entanto, Laziz Mirzaev fez o segundo dos uzbeques aos 22'/2ºT para conquistar a vitória e classificação históricas.