Treinador da Espanha prevê duelo equilibrado com a Itália: ‘Temos muitas semelhanças’

Escrito por Lance! • Publicada em 20/06/2024 - 07:00 • Gelsenkirchen (ALE)

Espanha e Itália farão um duelo decisivo para os rumos do Grupo B da Eurocopa 2024. Empatadas em pontos após vitórias na estreia, as seleções se enfrentam na Veltins Arena, às 16h (de Brasília), e quem vencer encaminha a classificação para as oitavas de final.

Luis de la Fuente, treinador da Espanha, deu entrevista coletiva anterior ao confronto e fez elogios ao comandante adverário, Luciano Spaletti. Para ele, as equipes La Roja e os Azzurri têm muito em comum:

"É como se nos olhássemos no espelho. É um time competitivo e muito habilidoso, que sabe vencer. O confronto poderia, perfeitamente, acontecer em uma final de Eurocopa ou de Copa do Mundo." - disse o treinador, em coletiva.

Além disso, os times possuem os mesmos perfis: enquanto a Itália tem média de idade de 26,6 anos, a Espanha registra média de 27 anos. De La Fuente ainda relembrou que muitos dos jogadores do elenco se enfrentaram em competições sub-21, categoria em que o treinador trabalhou por quatro anos, antes de assumir a equipe principal. Confira as prováveis escalações para o duelo.

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Nico Williams, Pedri, Lamine Yamal e Morata.

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Dimarco, Calafiori, Jorginho, Pellegrini, Barella, Frattesi, Chiesa e Scamacca.

Luis de la Fuente no comando da seleção da Espanha. (Photo by Ben Stansall / AFP)

O comandante também foi questionado sobre as possíveis "pedras no sapato" da seleção espanhola no caminho para o título e respondeu que reconhece o potencial de cinco equipes: além do esquadrão italiano, França, Alemanha Portugal e Inglaterra.