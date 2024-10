Treinador da Bundesliga proíbe cerveja entre jogadores e é demitido

Peter Ziedler, ex-treinador do Bochum (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

Demitido no último domingo (20), após a derrota do Bochum para o Hoffenhein, por 3 a 1, na Bundesliga, o treinador Peter Zeidler impôs uma condição inusitada para os jogadores da equipe. Mesmo durante o Oktoberfest, festejo tradicional alemão conhecido pelo alto consumo de cerveja, os atletas foram impedidos de beber álcool.

O período é simbólico para a cultura alemã e os reflexos são vistos no cenário esportivo: fotografias de jogadores do Bayern de Munique com copos de cerveja após partidas são comuns e viralizam nas redes sociais ano após ano. Mesmo quem em menor proporção, os atletas do Bochum foram impedidos de fazer parte da tradição por comando do treinador. A razão é simples: o consumo do álcool afeta a regeneração do corpo humano após o esforço físico.

Como era de se imaginar, a medida não foi nada popular entre o elenco. De acordo com veículos estrangeiros, Zeidler permitia o consumo de apenas uma cerveja e somente após vitórias. O grande problema é que o Bochum ainda não conseguiu vencer uma partida sequer na temporada e é o lanterna da Bundesliga, com apenas um ponto somado. A equipe também foi eliminada na Copa da Alemanha pelo Regensburg, time da segunda divisão.

Após oito jogos e nenhum triunfo no comando da equipe do Vale do Ruhr, o treinador foi demitido junto do diretor de futebol Marc Lettau. Até que se toma uma decisão sobre o novo nome, o time principal será comandado pela dupla Markus Feldhoff e Murat Ural.

Markus Feldhoff e Murat Ural comandarão o Bochum após a demissão do treinador Peter Zeidler (Foto: Reprodução/Instagram)

