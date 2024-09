Torcedor é multado por racismo contra Vini Jr

Vini Jr., atacante do Real Madrid (Foto: Jose Jordan/AFP)







17/09/2024

Um torcedor foi punido na Espanha após cometer atos de racismo contra Vini Jr. O astro brasileiro do Real Madrid foi alvo de um aficionado nas redes sociais, cujo foi identificado e multado pelo Ministério Público local.

A sanção, considerada "exemplar" para outros espanhóis que repetirem a ação, foi proposta pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte. A tendência é que o torcedor pague 60.001 euros (mais de R$ 360 mil na cotação atual), além de ser proibido de frequentar estádios por dois anos.

A entidade também está em busca de validar uma punição semelhante a um indivíduo presente no duelo entre Athletic Bilbao e Valencia, realizado no dia 28 de agosto. O Alavés, por sua vez, está sendo investigado por um possível apoio aos ultras Iraultza 1921, organizada militante basca envolvida em conflitos políticos e bélicos.

No último final de semana, Vinícius havia protagonizado uma polêmica grande no País Basco. Após sofrer vaias e perseguição - também recorrentes em outros lugares do país - em visita à Real Sociedad no Anoeta, o camisa 7 balançou as redes em cobrança de pênalti. Na comemoração, com o dedo em riste, fez sinal de silêncio, o que gerou reclamações e burburinho nas redes sociais e na imprensa espanhola.