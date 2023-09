Com 25 anos, Rodrigues chegou no San Jose Earthquakes em setembro do ano passado, no meio da temporada da MLS. Assumiu a titularidade ainda em 2022, e em 2023 se consolidou entre os 11 iniciais do clube comandado por Luchi Gonzalez. O zagueiro volta a campo com sua equipe no próximo sábado, 9, quando duela contra o DC United fora de casa.