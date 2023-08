Cristiano Ronaldo, Benzema, Mahrez, Kanté, Mendy, Fabinho, Firmino, entre outros são alguns dos principais nomes que vão figurar a Liga Saudita e desfalcar o futebol europeu. A janela de transferência europeia se encerra no dia 1º de setembro, enquanto a árabe, no dia 20 de setembro, o que gera desconforto e receio em Thomas Tuchel e Jürgen Klopp em perder mais jogadores.



+ Xavi, treinador do Barcelona, revela decepção com Dembélé: ‘Eu sabia de tudo’