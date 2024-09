Teve gol do CR7! Confira os melhores momentos da vitória de Portugal pela Liga das Nações

Cristiano Ronaldo comemora o gol de número 901 na carreira (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 21:05 • Lisboa (POR)

Cristiano Ronaldo decidiu mais uma vez. De virada, Portugal vence a Escócia, por 2 a 1, neste domingo (8), no Estádio da Luz, em jogo válido pela segunda rodada do grupo A1 da Nations League. Na estreia, os lusitanos bateram a Croácia pelo mesmo placar, com direito ao gol 900 do capitão português.

Portugal 2x1 Escócia: como foi o jogo?

No momento que as equipes entraram em campo, o que mais chamou atenção dos torcedores foi a ausência de Cristiano Ronaldo entre os titulares. Diogo Jota, do Liverpool, foi escalado para ocupar a vaga do artilheiro.

Logo nos primeiros sete minutos da partida, em jogada ensaiada no lado esquerdo do campo, a seleção escocesa abriu o placar com gol de cabeça de Scott McTominay. O central recebeu cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro Diogo Costa.

Mesmo sem a vantagem, Portugal ditou o ritmo do jogo e manteve a posse de bola em peso no campo adversário. Apesar de ter maior parte do controle do jogo, o time de Roberto Martínez teve algumas dificuldades para resumir o alto volume em gols: ao todo, os lusitanos finalizaram 26 vezes, contra cinco dos visitantes.

Na volta do intervalo, a seleção portuguesa teve algumas mudanças e marcou seu gol de empate. Bruno Fernandes, maestro da noite em Lisboa, recebeu o passe de Rafael Leão e finalizou de fora da área com a perna esquerda.

Porém, quem roubou a cena mais uma vez foi o astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Ao entrar no segundo tempo, mesmo tendo poucas oportunidades no controle absoluto dos lusitanos, o camisa 7 virou o jogo.

Com o resultado, Portugal garante os três pontos na segunda rodada do Grupo A1. A seleção de Roberto Martínez segue 100% na competição.