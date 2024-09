Tempo de acréscimo? Como o árbitro define o tempo acima dos 45 minutos.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 12:16 • São Paulo

O tempo de acréscimo no futebol é uma das decisões mais cruciais e frequentemente polêmicas tomadas pelos árbitros. Ele é adicionado ao final de cada tempo de jogo para compensar o tempo perdido devido a diversas interrupções, como lesões, substituições e revisões de jogadas pelo VAR. A adição do tempo de acréscimo pode, em muitas ocasiões, mudar o rumo de uma partida, especialmente em momentos decisivos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que dizem as regras da FIFA sobre o tempo de acréscimo?

As regras da FIFA, conforme estabelecido na Lei 7 das Regras do Jogo, determinam que o árbitro é o único responsável por decidir o tempo de acréscimo. Segundo a FIFA, o árbitro deve adicionar o tempo que ele considera apropriado para compensar as interrupções ocorridas durante o jogo. O cálculo do acréscimo não segue uma fórmula exata, mas considera vários fatores que podem ocorrer ao longo da partida.

Entre os principais motivos que justificam a adição do acréscimo, estão:

Substituições

Cada substituição consome tempo, e quanto mais trocas acontecem, mais tempo o árbitro precisa adicionar. Quando jogadores demoram a sair de campo, essa demora também é contabilizada.

Atendimento médico e lesões

Quando um jogador se machuca e precisa ser atendido em campo ou retirado de maca, o tempo gasto é contabilizado no tempo de acréscimo.

Comemorações de gol

Gols importantes costumam ser celebrados de maneira prolongada, o que também interfere no andamento da partida. O árbitro adiciona ao tempo de acréscimo o tempo perdido com essas celebrações.

Infrações disciplinares

Expulsões e advertências com cartões, seja amarelos ou vermelhos, consomem tempo, especialmente quando há discussões entre os jogadores e o árbitro.

Revisão pelo VAR

Em jogos que utilizam o VAR (árbitro assistente de vídeo), o tempo gasto com a revisão de jogadas deve ser incluído no cálculo do acréscimo.

Perda de tempo deliberada

Se o árbitro perceber que uma equipe está "fazendo cera", tentando retardar o jogo propositalmente para segurar o resultado, ele pode compensar esse tempo com acréscimos. Isso é muito comum em jogos onde uma das equipes está em vantagem e tenta interromper o ritmo do adversário.

Como o árbitro calcula o tempo de acréscimo?

O árbitro é responsável por monitorar o tempo perdido durante o jogo e calcular o tempo de acréscimo de maneira subjetiva, com base em sua observação e no auxílio do quarto árbitro. Ao final de cada tempo, o árbitro informa ao quarto árbitro quanto tempo ele pretende adicionar, e o quarto árbitro exibe essa informação em uma placa eletrônica para que os jogadores e torcedores saibam quanto tempo será jogado além dos 45 minutos regulares.

Na maioria dos jogos, acréscimo varia entre 1 e 5 minutos, dependendo da quantidade de interrupções. No entanto, em partidas com muitas revisões do VAR, lesões graves ou várias substituições, o acréscimo pode ser maior. Há casos raros em que o período acima dos 45 minutos ultrapassa os 5 minutos, especialmente em jogos de grande importância.

O impacto do tempo de acréscimo no futebol

O tempo de acréscimo pode ser decisivo em uma partida, especialmente em jogos onde o resultado ainda está indefinido. Muitas vezes, gols importantes são marcados nos minutos finais ou mesmo após o término do período regulamentar, durante o período de acréscimos. Isso faz com que os minutos extras se tornem momentos cruciais para as equipes que estão em busca de um gol decisivo.

Jogadores e técnicos muitas vezes reclamam do tempo de acréscimo, acreditando que o árbitro adicionou "muito tempo" ou "pouco tempo" de acordo com suas expectativas. O tempo de acréscimo pode se tornar uma ferramenta estratégica para equipes que precisam de mais tempo para empatar ou virar o jogo, ou para aquelas que desejam encerrar o jogo o mais rápido possível para manter sua vantagem.

Acréscimos no tempo extra (prorrogação)

Em partidas que vão para a prorrogação, o tempo de acréscimo também pode ser aplicado. A prorrogação consiste em dois tempos de 15 minutos cada, totalizando 30 minutos de jogo. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode adicionar acréscimos ao final de cada tempo da prorrogação para compensar o tempo perdido.

A polêmica em torno do tempo de acréscimo

A adição de tempo de acréscimo muitas vezes gera polêmica, especialmente em partidas decisivas. Isso ocorre porque o cálculo do tempo é subjetivo e pode variar de acordo com a interpretação do árbitro. Torcedores e jogadores frequentemente contestam o tempo adicionado, argumentando que foi insuficiente ou excessivo. Em partidas acirradas, onde um gol nos acréscimos pode mudar o resultado do jogo, o tempo extra se torna ainda mais relevante.

Outro ponto de discussão é que do período acrescido indicado pelo quarto árbitro na placa eletrônica é apenas o tempo mínimo que será adicionado. Isso significa que o árbitro pode permitir que o jogo continue além desse tempo, caso ocorra uma nova interrupção durante os acréscimos, como uma lesão ou uma substituição. Esse "tempo extra" além do acréscimo indicado frequentemente gera reações calorosas, especialmente quando um gol é marcado nesse período.