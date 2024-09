Técnico do Manchester United faz ‘desafio’ a Cristiano Ronaldo após críticas

Cristiano Ronaldo criticou o técnico do Manchester United (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 16:30 • Manchester (ING)

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, aproveitou entrevista coletiva nesta quinta-feira (12) para rebater as críticas feitas por Cristiano Ronaldo, ídolo do clube. Incomodado, o treinador fez um "desafio" ao astro português como forma de resposta.

- Veremos onde estaremos em maio do próximo ano (final da temporada europeia). É muito cedo na temporada, queremos ganhar troféus e ficar o mais acima possível na tabela. Ele disse que o Manchester United não consegue ganhar a Premier League, não disse que eu não conseguia ganhar a Premier. Ele está longe de Manchester e tem direito a dar opinião, é normal - disparou o holandês.

A fala de Cristiano Ronaldo que irritou Ten Hag foi dada ao podcast "It's All Kicking Off!", do ex-jogador Rio Ferdinand. Na ocasião, o atacante do Al-Nassr foi enfático ao afirmar que o Manchester United precisa "reconstruir tudo".

- O Manchester United precisa reconstruir tudo, na minha opinião. Como técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai brigar para vencer a liga ou a Champions. Você deve mentalmente dizer 'talvez não tenhamos esse potencial', mas não pode falar isso... Nós vamos tentar. Você tem que tentar - disse o português.

Erik ten Hag (foto) e Cristiano Ronaldo não se deram bem quando trabalharam no Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo e Erik ten Hag são desafetos desde quando trabalharam juntos no próprio Manchester, em 2022. Jogador e técnico não tinham uma boa convivência no dia a dia, mas a crise no relacionamento ficou escancarada quando o craque revelou que se sentiu "traído" pelo técnico, poucos dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

No final das contas, Cristiano Ronaldo perdeu a "queda de braço" com o treinador e rescindiu o contrato com o Manchester United, o que abriu caminho para sua ida ao futebol saudita.