Saída de Klopp deve iniciar reformulação drástica no futebol do Liverpool

Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 16:13 • Liverpool (ING)

Restando alguns meses para o fim da passagem de Jürgen Klopp pelo Liverpool, após nove anos de trabalho, o clube inglês já se prepara para repor a ausência do técnico. Se engana, no entanto, quem pensa que as substituições no clube devem parar por aí.

Isso porque, além do treinador, membros da comissão técnica também devem deixar os Reds. São eles: os auxiliares Pepijn Lijnders e Peter Krawietz, e o técnico de desenvolvimento (responsável por fazer a transição entre base e profissional) Vitor Matos.

Outro profissional que deve deixar a equipe com a saída de Klopp é o diretor desportivo Jörg Schmadtke, que chegou ao clube em 2022 para substituir Julian Ward, que comandou a montagem do atual elenco e resultou na equipe atual, líder da Premier League e campeã da Copa da Liga Inglesa.

Com tantas saídas na "espinha dorsal" do futebol do Liverpool, a direção do clube já se movimenta por possíveis substitutos. Dirigentes do Fenway Sports Group, empresa multinacional que comanda o Liverpool, traçaram um plano de reposição, iniciando por um novo executivo de futebol para a equipe.

Segundo o "Marca", da Espanha, o retorno de Michael Edwards, que foi diretor do Liverpool de 2017 a 2022, é o "Plano A" dos proprietários do clube. Neste período, o dirigente foi o principal responsável pelas contratações do clube. Informação publicada pelo "Guardian", da Inglaterra, diz que os donos da equipe até já fizeram uma reunião para convencer Edwards a voltar.

Torcida do Liverpool tem feito homenagens em série para Jurgen Klopp, que deixará o clube ao final da temporada (Foto: Ian Hodgson / AFP)

O segundo passo no planejamento seria a contratação de um diretor desportivo, já com a indicação de Edwards (ou do novo executivo, caso o dirigente não aceite retornar). O escocês Richard Hughes, que está de saída do Bournemouth, é o principal candidato ao cargo. Sua amizade com Edwards também facilitaria um acerto entre as partes.

Por fim, o Liverpool buscaria um novo técnico. Muitos nomes foram especulados, mas o principal candidato é o espanhol Xabi Alonso, que comanda o Bayer Leverkusen atualmente. Além do trabalho de excelência desenvolvido na Alemanha, seu passado como jogador dos Reds o torna grande favorito a assumir o cargo na próxima temporada.