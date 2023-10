No dia 7 de março de 2009, Neymar entrou em campo pela primeira vez como profissional. O jogador estreou com a camisa do Santos na vitória do Peixe sobre o Oeste, mas não marcou gols. 8 dias depois, no terceiro jogo de Neymar, o primeiro como titular, o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra na vitória por 3 a 0 sobre o Mogi Mirim.