Romênia e Eslovênia ficam no empate, mas ambas classificam às oitavas

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

Eslovênia e Romênia se enfrentaram na terceira rodada do grupo E da Eurocopa. Em jogo igualado, o empate ajudou ambas as equipes, que classificaram às oitavas de final da competição continental. Os gols foram marcados por Ondrej Duda e Razvan Marin.

Como foi a partida entre Eslováquia e Romênia

Ao final da partida, as duas equipes saíram satisfeitas com o resultado. Já que ambas classificaram, especialmente a Romênia que conquistou a primeira colocação, enquanto a Eslováquia foi ao mata-mata com a vaga do terceiro lugar.

Nas estatísticas, ambos tiveram desempenhos muito próximos: com o controle da bola de dividido, os eslovacos finalizaram 13 vezes, sendo quatro delas no gol. Do lado romeno, foram nove chutes, sendo cinco no gol.

✅ FICHA TÉCNICA

Eslováquia 1 x 1 Romênia

3ª rodada - Grupo E - Eurocopa

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

⚽ Gols: Ondrej Duda (ESL) aos 24', e Razvan Marin (ROM) aos 37'

ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, David Strelec e Lukás Haraslín

ROMÊNIA (Técnico: Edward Iordanescu)

Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Nicusor Bancu; Marius Marin; Ianis Hagi, Nicolae Stanciu; Razvan Marin e Florinel Coman; Denis Dragus.