Nesta segunda-feira (5), às 16h45 (horário de Brasília), a Roma recebe o Cagliari no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Os Giallorossi estão invictos desde a chegada de Daniele de Rossi, que substituiu José Mourinho como treinador; já a equipe visitante precisa desesperadamente do triunfo para seguir fora da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.