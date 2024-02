Aos 38 minutos do primeiro tempo, Dean Huijsen abriu o placar. Com 1 a 0, o time romano não abaixou a intensidade e buscou ampliar a vantagem. Com 26' da segunda etapa, Azmoun balançou as rede, e aos 36', Paredes, de pênalti, fechou a conta e garantiu mais três pontos para a Roma.