- O elenco tem muitas variações e não sabemos qual deles vai jogar no campeonato ou nos momentos decisivos. Mas é claro que eu adoraria vê-los juntos - comentou o treinador.



O América lidera o Torneio Apertura da Liga MX com 21 pontos, seguido pelo Tigres (20) e pelo Atlético de San Luis (19), a grande surpresa do campeonato, que é comandado pelo também brasileiro Gustavo Leal, ex-auxiliar do próprio Jardine na Seleção Olímpica e no clube potosino. Após ser derrotado nesta rodada pelo Cruz Azul por 2 a 1, o Atlético de San Luis perdeu a liderança da Liga justamente para o América.



Os seis primeiros dos dezoito times da Liga MX se classificam diretamente para a “Liguilla”, como é chamada a fase final em mata-mata no México. Outras quatro equipes, do 7⁰ ao 10⁰ colocados da primeira fase, disputam uma repescagem para se juntar aos demais classificados na etapa mais importante da competição.