Real Madrid ou Manchester United? Promessa francesa vive incerteza sobre futuro

Leny Yoro em ação pelo Lille. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:10 • Redação do Lance!

A janela de transferências ainda está aquecendo, é verdade. Apesar disso, uma das novelas com maior potencial é protagonizada por Real Madrid e Manchester United: o destino de Leny Yoro, um dois prospectos mais visados por gigantes europeus no momento. O zagueiro de 18 anos do Lille tem dois possíveis destinos: o Real Madrid e o Manchester United.

Leny Yoro: entre Real Madrid e Manchester United

A vontade do atleta, desde o princípio das negociações, é de se juntar a Camavinga, Tchouaméni e Mbappé nos Blancos, porém, uma proposta recente do Manchester United, que gira em torno de 63 milhões de euros, seduziu o presidente do Lille, Olivier Retang.

No final das contas, a vontade do defensor está guiando as negociações. Exemplo disso é o esfriamento nas negociações com o PSG, também da França. Yoro deixou claro desde as primeiras tratativas que não gostaria de se juntar aos parisienses.

A autonomia de Yoro, entretanto, pode se transformar em um problema em breve.

Ao contrário do clube inglês, o Real Madrid planeja assinar com Yoro de forma gratuita, após o final do contrato atual, em junho de 2025. Porém, o clube francês, ciente da vontade do atleta em se transferir, não planeja contar com o defensor na próxima temporada e busca uma venda o mais rápido possível, visto que o vínculo do atleta está na temporada final.

Com a camisa do Lille, Yoro fez 60 jogos e três gols no decorrer das últimas três temporadas como profissional. Apesar de jovem, o zagueiro é visto como uma ótima opção para sistemas defensivos no presente e no futuro.