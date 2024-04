Real Madrid e Bayern de Munique quebram recorde das quartas de final da Champions League

Rodrygo marcou o gol do Real Madrid diante do Manchester City e contribuiu para a quebra do recorde (Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 20:18 • Manchester (ING)

Os confrontos das quartas de final da Champions League, disputados nesta quarta-feira (17), foram responsáveis por quebrar a marca histórica de mais bolas na rede apenas nessa fase da competição em todo o século, superando a temporada 2003/04.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apenas nas quartas de final da Champions desta temporada, os agregados de gols entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund (4 a 5), PSG e Barcelona (6 a 4), Arsenal e Bayern (2 a 3), Real Madrid e Manchester City (4 a 4) chegaram ao incrível número de 32 gols.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Na edição da Liga dos Campeões de 2003/04, os resultados que marcaram os 30 gols e permaneceram com o recorde durante 20 anos, foram: o Monaco ultrapassou o Real Madrid pela regra dos gols fora de casa, depois de ter terminado com um placar total de 5 a 5. O Chelsea eliminou o icônico Arsenal, que conquistou a Premier League de forma invicta, com uma vitória por 3 a 2 no agregado. Concluindo as eliminatórias, o Porto, equipe de José Mourinho campeã da edição do campeonato, venceu o Lyon por 4 a 2 depois e encarou o Deportivo La Coruña nas semifinais, que venceu o Milan por 5 a 4 na fase anterior.

Kimmich bateu marcou o gol da classificação do Bayern de Munique diante do Arsenal pela Champions League (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)