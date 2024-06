Real Madrid decide não renovar contrato de brasileiro; entenda

Viniícius Jr, Vinícius Tobias e Rodrygo foram campeões da Supercopa da Espanha 2024. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 16:47 • Madri (ESP)

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid dará adeus para um dos brasileiros do elenco: o clube não optou pela compra do lateral Vinícius Tobias, de 20 anos, que estava emprestado aos Blancos pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com a situação resolvida, o cria da base do Internacional vai retornar ao clube dono de seus direitos.

Vinícius estava na Espanha desde a temporada 21/22. Em maio do ano passado, as partes tinham concordado em prorrogar o empréstimo do defensor até junho de 2024, com uma opção de compra não obrigatória avaliada em cerca de 15 milhões de euros. Com o final do contrato, os Blancos optaram por não renovar o vínculo.

De saída da Espanha, Tobias vai começar a pré-temporada com o Shakhtar e a expectativa é que ele permaneça no clube, como confirmou o jornalista Fabrizio Romano.

O defensor atuou apenas em uma partida pela equipe profissional do Real Madrid, pela Copa do Rei, diante do Arandina. Por outro lado, foram mais de 50 jogos com a camisa do Real Madrid Castilla, time B merengue.

Vinícius Tobias chegou a ser relacionado em jogos de Champions pelo Real Madrid. (Foto: Divulgação)

O jovem foi revelado pelo Colorado e não chegou a atuar pelo time profissional. Foi vendido ao Shakhtar por 6 milhões de euros, mas também teve poucas oportunidades. A expectativa é que, com a experiência adquirida na Espanha, Tobias volte mais maduro para a equipe comandada por Marino Pušić, que conta com outros brasileiros, como Marlon Gomes, Kevin, Eguinaldo e Pedrinho.

