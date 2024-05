Real Madrid atinge feito histórico com título espanhol; entenda

(Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 16:48 • Madri (ESP)

Após a consagração do 36° título do Campeonato Espanhol, neste sábado (4), o Real Madrid alcançou a marca de 100 títulos na galeria do clube da capital espanhola. Os Merengues venceram o jogo contra o Cádiz no Santiago Bernabéu e dependiam do resultado do jogo do Barcelona, que foi derrotado pelo Girona.

Ao todo, a lista completa de títulos oficiais dos madrististas é: 36 La Ligas (Maior Vencedor), 20 Copas do Rei, 14 Champions Leagues (Maior Vencedor), 13 Supercopas da Espanha, 5 Supercopas da UEFA, 5 Mundiais de Clubes (Maior Vencedor), 3 Copas Intercontinentais, 2 Ligas Europa, 1 Copa Eva Duarte.

Outro que alcançou um feito signficativo foi Carlo Ancelotti, que superou Zinedine Zidane e se tornou o segundo treinador com mais títulos na história do Real Madrid, com 12, atrás apenas de Miguel Muñoz, com 14.

Na semifinal da Champions League, o Real Madrid recebe o Bayern de Munique em casa, após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, e tentará buscar a vaga para mais uma final da competição europeia, e assim, conquistar o 15° troféu da competição.

