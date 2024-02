Vale destacar que as contusões têm sido uma constante durante toda a temporada do Real Madrid. Ancelotti, no entanto, não reclamou das dificuldades e buscou soluções dentro do próprio elenco: a utilização do francês Tchouaméni improvisado como zagueiro é um exemplo disso. De modo geral, a aposta do italiano deu certo: os merengues perderam apenas dois de 34 jogos na atual temporada.