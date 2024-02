Luís Figo chegou ao Real Madrid em uma das transferências mais polêmicas da história do futebol, ao trocar diretamente o Barcelona, clube do qual era ídolo, pelo time da capital. O valor da sua transferência, que girava em torno de 60 milhões de euros, foi um recorde na época e fez com que o então jogador fosse tachado como traidor pela torcida do Barça.